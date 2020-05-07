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  4. Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi! MetroPOLL Araştırma CEO'su Özer Sencar yayımladı

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi! MetroPOLL Araştırma CEO'su Özer Sencar yayımladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2020 09:04 | Son Güncelleme

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,1 ile birinci sırada yer alırken, Meral Akşener ise yüzde 40,8 ile ikinci sıraya yükselerek dikkat çekti. Akşener'in popülaritesinin Kasım 2019'dan beri arttığını belirten Sencer, bunu dikkate değer bir durum olarak niteledi.

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi! MetroPOLL Araştırma CEO'su Özer Sencar yayımladı

MetroPOLL Araştırma'nın 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 1288 kişiyle yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beğeni düzeyi soruldu. Nisan ayında yapılan çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ankette yüzde 52,1 alırken, Meral Akşener yüzde 40,8 oy aldı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırmasına göre Meral Akşener'in en beğenilen ikinci parti lideri olduğunu belirtti. Akşener'in popülaritesinin Kasım 2019'dan beri arttığına dikkat çeken Sencer, bunu dikkate değer bir durum olarak niteledi.

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AKŞENER, KASIM 2019'DA 4.SIRADAYDI

Sencar "Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'dan bu yana belirgin şekilde artmış. Parti liderleri arasında popülaritesi en yüksek ikinci olmuş. Dikkate değer bir durum. Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den sonra 4.cü sıradaydı." ifadelerini kullandı.

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