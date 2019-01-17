Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor

İşçi Partili 70 milletvekili Corbyn'in yeni Brexit referandumuna destek vermesi için çağrıda bulunurken, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti de onlara katıldı.

Bu, 2016'da yapılan AB referandumundan bu yana halkın eğiliminde tespit edilen en büyük kayma olarak gösteriliyor.

YouGov araştırma şirketinin bin kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre AB'den ayrılma yönünde oy vereceklerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

İngiliz parlamentosunun Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını reddetmesinin ardından yapılan ankete göre İngilizlerin yüzde 56'sı yeni referandum yapılması durumunda ülkenin AB üyeliğinden yana oy verecek.

Corbyn ise öncelikli amacının ülkenin erken genel seçime götürülmesi olduğunu açıkladı.

Corbyn, Başbakan May'in Brexit için B Planı konusunda görüş alışverişinde bulunmaya dönük davetini de May’in "anlaşmasız Brexit" seçeceğini tamamen devre dışı bırakması koşuluna bağladı.

Bununla birlikte siyasi gözlemcilere göre ülkede yeni Brexit referandumu ancak "anlaşmasız Brexit" gerçek bir tehdit olarak ortaya çıktığında mümkün olabilecek. İngiliz parlamentosunda herhangi bir "yumuşak Brexit" anlaşmasına destek verecek milletvekillerinin sayısının yeni Brexit referandumuna destek vereceklerden fazla olduğu belirtiliyor.

Başbakan Theresa May yeni bir referandumun halkta Brexit nedeniyle meydana gelen bölünmeyi gideremeyeceğini, tersine, daha da derinleştireceğini ileri sürüyor. May, yeni referandum taleplerini ısrarla reddediyor.

Uzmanlar ise May'in daha önce de erken seçim taleplerini ısrarla geri çevirdiğini ancak 2017 Nisan ayında sürpriz bir kararla erken seçime gittiğini hatırlatıyor. May'in, Brexit konusunda çıkmaza girdiği kabul ettiği anda yeni referandum fikrini kabul edebileceği değerlendiriliyor.