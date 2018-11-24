Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Kamuoyu Araştırma Şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Ağırdır, "Bu seçim sürecinin kazananı MHP mi olacak?" sorusunu "MHP olabilir, bu ihtimal güçlüdür. Tabii seçim kampanyalarının başlamasıyla birlikte, Tayyip Bey'in kitlesini dönüştürme gücünü biliyoruz" diye yanıtladı.

Ağırdır, şöyle devam etti:

— Bu, bir kez daha aynı şekilde çalışır mı? Çünkü bu ekonomik kriz ortamında bir daha aynı şekilde dönüştürebilir mi? Ama AK Parti bazı büyükşehirlerdeki gücünü MHP desteğiyle koruyabilirse, örneğin Ankara, İstanbul gibi büyükşehirleri yeniden alırsa, bu durum, MHP'nin oyu artmasa bile, devlet aygıtı ve iktidar üzerindeki baskısını, özgül ağırlığını artıracaktır.

"Ekonomideki olumsuz tablo, iktidar partisini nasıl etkiliyor? Oy verme davranışında büyük değişiklik bekliyor musunuz?" sorusuna da Ağırdır'ın yanıtı şu oldu:

— Ekonomik krizinin en önemini, gıda fiyatlarındaki enflasyon ve işsizlik meselesi belirliyor. Son dönemde derin bir ekonomik sarsıntıdan geçtiğimiz açık. Bunun gündelik hayata yansıması kaçınılmaz. Ancak burada bir eşik var. Kutuplaşma ile kimliği arasına sıkışmışlıkla, ekonomik sıkıntının hanenin üzerinde yarattığı baskı dengesinin nerede kırılacağını, bir anlamda bedeli hangi noktada ödeteceğini kestirmek güç. Ancak AKP oyunu artıramayacak, yani yüzde 42'nin 40 olma ihtimali var. Ama nereye kadar geriler, borsacıların deyimiyle yüzde 39'u test eder mi? Bunu şimdiden kestirmek güç ama oyunu artıramayacak.

Ağırdır ayrıca, "Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için 50+1 gerekmese de, ittifaktan yarar umuluyor o nedenle. Türkiye üç partili bir noktaya gidiyor. Kutuplaşmayı bir eksende iki uç gibi düşünüyoruz. Aslında üç köşeli bir kutuplaşma var" görüşünü dile getirdi.

