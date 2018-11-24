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Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'nin üç partili bir noktaya gittiğini belirtti. Ağırdır ayrıca, "AK Parti oyunu artıramayacak, yani yüzde 42'nin 40 olma ihtimali var. Ama nereye kadar geriler, borsacıların deyimiyle yüzde 39'u test eder mi? Bunu şimdiden kestirmek güç ama oyunu artıramayacak" ifadesini kullandı.

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Kamuoyu Araştırma Şirketi KONDA'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Ağırdır, "Bu seçim sürecinin kazananı MHP mi olacak?" sorusunu "MHP olabilir, bu ihtimal güçlüdür. Tabii seçim kampanyalarının başlamasıyla birlikte, Tayyip Bey'in kitlesini dönüştürme gücünü biliyoruz" diye yanıtladı.

Ağırdır, şöyle devam etti:

— Bu, bir kez daha aynı şekilde çalışır mı? Çünkü bu ekonomik kriz ortamında bir daha aynı şekilde dönüştürebilir mi? Ama AK Parti bazı büyükşehirlerdeki gücünü MHP desteğiyle koruyabilirse, örneğin Ankara, İstanbul gibi büyükşehirleri yeniden alırsa, bu durum, MHP'nin oyu artmasa bile, devlet aygıtı ve iktidar üzerindeki baskısını, özgül ağırlığını artıracaktır.

"Ekonomideki olumsuz tablo, iktidar partisini nasıl etkiliyor? Oy verme davranışında büyük değişiklik bekliyor musunuz?" sorusuna da Ağırdır'ın yanıtı şu oldu:

— Ekonomik krizinin en önemini, gıda fiyatlarındaki enflasyon ve işsizlik meselesi belirliyor. Son dönemde derin bir ekonomik sarsıntıdan geçtiğimiz açık. Bunun gündelik hayata yansıması kaçınılmaz. Ancak burada bir eşik var. Kutuplaşma ile kimliği arasına sıkışmışlıkla, ekonomik sıkıntının hanenin üzerinde yarattığı baskı dengesinin nerede kırılacağını, bir anlamda bedeli hangi noktada ödeteceğini kestirmek güç. Ancak AKP oyunu artıramayacak, yani yüzde 42'nin 40 olma ihtimali var. Ama nereye kadar geriler, borsacıların deyimiyle yüzde 39'u test eder mi? Bunu şimdiden kestirmek güç ama oyunu artıramayacak.

Ağırdır ayrıca, "Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları için 50+1 gerekmese de, ittifaktan yarar umuluyor o nedenle. Türkiye üç partili bir noktaya gidiyor. Kutuplaşmayı bir eksende iki uç gibi düşünüyoruz. Aslında üç köşeli bir kutuplaşma var" görüşünü dile getirdi.

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seçim 2019 yerel seçimler Konda Bekir Ağırdır ak parti

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ÜLKE nin Tek GERÇEĞİ AKP,,ve MHP gerisi paramparça olmuş durumda,,,,herşey APAÇIK ORTADA,,,,
@34kso34 işte bu gibi makarna yemekten beyin hücreleri yavaş yavaş ölen insanlar hala inanıp kaybetme yoluna devam ediyorlar bunları uykudan uyandıramazsınız böyle geri kafalılar.
@34kso34 EYT LİLER,HER İKİSİNİDE GÖMECEK.BU SEFER ÇOK İYİ ORGANİZE OLDUK.AZ DEĞİL AİLELERİ İLE BİRLİKTE 15 MİLYON OY,ZATEN TOPLASAN 45 MİLYON SEÇMEN VAR.
bim a101 zengin edersen mehmet cengizi halkın üstüne salıp elektrik faturalarında suda doğalgazda halkı inim inim inlettiriseniz stokçuları fırsatcıları zengin ederseniz bu halkı 1603 tl asgari üçrete mahkum ederseniz cok oy beklersiniz cok
EYT LİLER TENEKEYİ BAĞLAYACAK,KENDİSİ 3 MAAŞ DİKİŞ YAPIYOR,50 YAŞINDAKİ EYT Lİ KOMİLİK YAPIYOR ONUDA BULABİLİRSE.BİRDE ÇİFT DİKİŞ TÜREMİŞ GİBİ LAKAYIT,YAKIŞIKSIZ KONUŞMALAR YAPIYOR.
@berkuygurc EYT LİLER BUNLARI SANDIĞA GÖMECEK,AZ DEĞİL AİLELERİ İLE BİRLİKTE 15 MİLYON KİŞİ.ZATEN TOPLASAN 45 MİLYON SEÇMEN VAR.
EYT LİLER BUNLARI SANDIĞA GÖMECEK,AZ DEĞİL AİLELERİ İLE BİRLİKTE 15 MİLYON KİŞİ.ZATEN TOPLASAN 45 MİLYON SEÇMEN VAR.
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