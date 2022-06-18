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  4. Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

18.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023'de yapılması beklenen seçimlere hazırlanıyor. Partiler ve araştırma şirketleri ise anket çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Son anket sonuçları PİAR araştırma şirketi tarafından paylaşıldı. Aylık olarak yayınlanan anket sonucunda bir önceki aya göre Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti. Peki diğer siyasi partilerdeki son durum ne? İşte son ankette yer alan çarpıcı sonuçlar...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

2023'ün Haziran ayında yapılması planan seçimlerle ilgili araştırmalar gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar hangi partinin yüzde kaç oy alacağını merak ederken anket sonuçları da tek tek paylaşılıyor. Aylık olarak çalışma yapan PİAR Araştırma Şirketi Haziran ayı sonuçlarını duyurdu. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Mayıs ayında yükselişiyle fark edilen Zafer Partisi'nin, Haziran ayı sonucu ise dikkat çekti.

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İŞTE PARTİLERİN SON DURUMU

3-7 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelinde 26 ilde 2610 katılımcıyla yapılan anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Mayıs ayında yükselişiyle dikkat çeken Zafer Partisi Haziran ayında düşüş yaşadı.

Çıkan sonuçlar ise şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 30,4
CHP: Yüzde 24,8
İYİ Parti: Yüzde15,5
HDP: Yüzde: 11,2
MHP: Yüzde 7,8
DEVA: Yüzde 3,1
Zafer Yüzde 2,4
BTP: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 3,4

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MAYIS AYI SONUÇLARI NASILDI?

PİAR araştırma şirketi Mayıs ayı sonuçlarını, "En çok göze çarpan sonuç Zafer Partisi oylarındaki yükseliş." notuyla duyurmuştu.

İşte Mayıs anketinin sonuçları:

AK Parti: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 23,3
İYİ Parti: Yüzde 10,9
HDP: Yüzde: 11,8
MHP: Yüzde 8,2
DEVA: Yüzde 1,8
Zafer Yüzde 3,0
BTP: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 3,0

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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Ümit Özdağ Zafer Partisi
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