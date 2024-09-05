HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son ankette dikkat çeken sonuç! "Erdoğan'a meydan okuyor" diyerek paylaştı: Aradaki fark...

Son ankette dikkat çeken sonuç! "Erdoğan'a meydan okuyor" diyerek paylaştı: Aradaki fark...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.09.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erken seçim tartışmaları devam ederken, son anket çalışmasındaki sonuçlar dikkat çekti. 'Liderlerin görev onayı' başlıklı anketini sosyal medya hesabından paylaşan MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar "Erdoğan’a meydan okuyor" ifadelerini kullandı. Liderler arasındaki farkta ise Temmuz ve Ağustos aylarındaki değişim ise gündem oldu.

Son ankette dikkat çeken sonuç! "Erdoğan'a meydan okuyor" diyerek paylaştı: Aradaki fark...

Erken seçim tartışmaları iyiden iyiye konuşulmaya başlarken bir yandan da muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları başladı. CHP kulislerinde Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri konuşulurken; CHP lideri Özel ise her fırsatta aday olmayacağını söylüyor.

SON ANKETTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Erken seçim çağrılarına iktidar cephesi kapıyı kapatsa da 31 Mart yerel seçimlerini takip eden ayların dikkate alındığı anket çalışmasındaki sonuçlar dikkat çekti.

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYOR"

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Liderlerin görev onayı' başlıklı anketini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Sencar anketi, "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

CHP LİDERİ ÖZEL, ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

GFDGDH

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti.

Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.

Ağustos ayında ise bu farkın kapandığı görüldü.

GFDGDHGHFH

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan anket
En Çok Okunan Haberler
Önce silahla vurdu ardından üzerine EYP attı

Önce silahla vurdu ardından üzerine EYP attı

4 ayda 20 şehre gidecek! Erdoğan'dan 'kongre' için ilk talimat

4 ayda 20 şehre gidecek! Erdoğan'dan 'kongre' için ilk talimat

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Yılın düğünü! Sır gibi saklanan düğünün özel klibi ortaya çıktı

Yılın düğünü! Sır gibi saklanan düğünün özel klibi ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Acun Ilıcalı'nın düğün çıkışında görüntülenen Mourinho'dan şaşırtan yanıt: Param yok

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

Bağışlarla at yarışı oynadığı ortaya çıkmıştı! Gözyaşlarına boğuldu, 'Beni rezil ettiniz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.