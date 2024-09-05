Son ankette dikkat çeken sonuç! "Erdoğan'a meydan okuyor" diyerek paylaştı: Aradaki fark...

Erken seçim tartışmaları iyiden iyiye konuşulmaya başlarken bir yandan da muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları başladı. CHP kulislerinde Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri konuşulurken; CHP lideri Özel ise her fırsatta aday olmayacağını söylüyor.

SON ANKETTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Erken seçim çağrılarına iktidar cephesi kapıyı kapatsa da 31 Mart yerel seçimlerini takip eden ayların dikkate alındığı anket çalışmasındaki sonuçlar dikkat çekti.

"ERDOĞAN'A MEYDAN OKUYOR"

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Liderlerin görev onayı' başlıklı anketini sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Sencar anketi, "Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor" ifadeleri ile duyurdu.

CHP LİDERİ ÖZEL, ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer alırken Erdoğan'ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında yer aldı.

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti.

Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.

Ağustos ayında ise bu farkın kapandığı görüldü.