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  4. Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. 26 ilde yapılan ankete göre kararsızlar dağıtılınca AK Parti yüzde 40,2, CHP yüzde 33, HDP yüzde 9,2, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti de yüzde 8,1 oy alabiliyor.

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı. Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Osman Z. Zaim ve Sabri Deniz Tığlı'dan oluşan araştırma ekibi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz kamuoyuyla paylaştı.

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3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR

'Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2’si AK Parti,yüzde 33’ü CHP, yüzde 9,2’si HDP, yüzde 8,3’ü MHP, yüzde 8,1’i ise İyi Parti yanıtını verdi. Araştırma sonuçlarına göre, 'Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?' sorusuna toplumun yüzde 46,5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19,4’ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57,1’di.

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