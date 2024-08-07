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Son ankette Mansur Yavaş öne geçti: Ekrem İmamoğlu'na kötü haber!

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.08.2024 11:40
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Siyasette, gelecek seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmalar sürüyor. Bununla ilgili paylaşılan anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Muhalefetin konuşulan iki ismi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında hangi ismin öne çıktığı da merak edilirken paylaşılan son anketten çarpıcı sonuçlar geldi.

Son ankette Mansur Yavaş öne geçti: Ekrem İmamoğlu'na kötü haber!

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gelecek seçimlere dair siyasetin en çok merak edilen konularından bir tanesi bu. Özellikle CHP'de bir süredir Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri konuşuluyor. Ancak bu iki isimden hangisinin adının daha çok öne çıktığı da merak ediliyor. Anket sonuçları dikkatle takip edilirken son anketten çok konuşulacak sonuçlar geldi.

Asal Araştırma tarafından sonuçları paylaşılan anket, Türkiye genelinde 26 ilde 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişiyle yapıldı.

İLK İKİ SIRADA: YAVAŞ VE İMAMOĞLU

Ankette katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi yapılsa sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?" diye soruldu.

Anketin sonuçlarında ilk iki sırada Yavaş ve İmamoğlu isimleri yer alırken Mansur Yavaş yüzde 23,5 ile, yüzde 20,8 alan Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti.

İki ismin hemen arkasından ise yüzde 10,1 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi.

İşte "Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?" sorusuna verilen yanıtların paylaşıldığı anketin sonuçları:

Mansur Yavaş: Yüzde 23.5
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 20.8
Özgür Özel: Yüzde 10.1
Fatih Erbakan: Yüzde 2.4
Ümit Özdağ: Yüzde 2.2
Selahattin Demirtaş: Yüzde 2.0
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 2.0
Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1.6
Muharrem İnce: Yüzde 1.0
Meral Akşener: Yüzde 1.0
Erkan Baş: Yüzde 0.6
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 0.5
Ali Babacan: Yüzde 0.3
Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0.1
Diğer: Yüzde 2.3
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 29.6

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