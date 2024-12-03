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  4. Son araştırma güçlü kanıt sağladı: Kahvenin bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı!

Son araştırma güçlü kanıt sağladı: Kahvenin bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı!

03.12.2024 12:23
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Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve ülkemizde de yaygın olarak tüketiliyor. Kimi uzmanlar kahvenin bazı zararlarını vurgularken kimi uzmanlar ise faydalı olduğunu öne sürüyor. Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi kahvede de belli bir dozu aşmamak ve bunun yanında doğru saatlerde tüketmek gerekiyor. Yeni bir araştırma, günlük bir fincan kahvenin vücudu yaşa bağlı hastalıklardan koruyabileceğini ve yaşam süresini uzatabileceğini gösterdi.

Son araştırma güçlü kanıt sağladı: Kahvenin bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı!

Araştırmaya göre, günde 2-3 fincan kahve tüketimi tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 17 oranında bir azalma sağlıyor. Bu, ortalama fazladan 1,8 yıllık bir ömre karşılık geliyor.

İLERİ YAŞ HASTALIKLARINDAN KORUYOR

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Son yapılan çalışma, kahvenin hayata yıllar eklemenin ötesinde, bilişsel işlevleri koruduğu ve yaşa bağlı hastalıklara karşı koruduğunu gösterdi.

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Yeni araştırmanın yazarları Catia R. Lopes ve Rodrigo A. Cunha, “Kahve tüketimi, zararlı bir alışkanlıktan insan sağlığını gerçekten koruyan güvenli bir yaşam tarzına evrilerek derin bir değişime uğradı” açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ KANITLAR SAĞLADI

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Büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalar, orta düzeyde kahve tüketimi ile Parkinson, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık risklerinin azalması arasındaki korelasyonları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, son verilerin kahve tüketiminin sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sağladığını söylüyor.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kahve araştırma sağlık sağlıklı yaşam
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