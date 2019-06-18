Son berivanların zorlu mesaisi

Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde az sayıda kalan berivanlar (süt sağan kadın), çıktıkları yaylalarda koyunlardan sağdıkları sütten elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çatak ilçesine bağlı Yukarınarlıca Mahallesi’nde yaşayan berivanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Bahçesaray ilçesi sınırlarındaki yaylalarda bulunan hayvanlarından süt sağmak için yola çıkıyor. 20 kilometrelik yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü alarak evlerine gidiyorlar. Günde iki kez aynı zahmete katlanan berivanlar, kimi zaman beşikteki bebeklerini evde bırakıyor. Bir taraftan ekmek pişiren, bir taraftan ev işleriyle ilgilenen berivanlar, diğer taraftan küçük çocuklarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Berivanlar, zahmetle sağdıkları hayvanların sütünden ise, peynir ve yoğurt yapıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

“Köyden yaylaya geliş bizler için çok zor”

İHA muhabirine konuşan Aycan Kaplan isimli berivan, günde iki kez süt sağımı için yaylaya çıktıklarını belirtti. Dağlardaki karın erimesi nedeniyle yaklaşık bir ay sonra suların azalacağını ve o zaman zorlukların daha da artacağını ifade eden Kaplan, “Köyden yaylaya geliş bizler için çok zor oluyor. Berivanlar köyden yaylaya gelirken küçük çocuklarını da kendileriyle birlikte getirmek zorunda kalıyorlar. Bu zorluklarımız 3-4 ay bu şekilde sürüyor” dedi.