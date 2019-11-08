Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Çağatay KENARLI-Ali ABLAY İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Öte yandan şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınırken, operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran ve Afganistan'dan getirilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine yollamak isteyen ve Balkan ülkelerinden gelen uyuşturucu maddelerin de yurtiçinde dağıtımını yapan bir şebekeyi tespit etti. Ekipler teknik ve fiziki çalışmalarla şüphelileri takip altına aldı. Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin TIR ile uyuşturucu sevkiyatını yaptığını belirledi. Polis ekipleri Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy, Pendik'te bulunan evlerle Çatalca ve Ataşehir'de bulunan TIR garajlarına farklı tarihlerde baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 210 kilo skunk, 300 kilo eroin, 625 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.