Son bir haftada 11 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 12-19 Kasım arasında 2 bin 449 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 682 terör (PKK/KCK 153, sol 14, DEAŞ 29, FETÖ/PDY 486), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 831, düzensiz göçle mücadele kapsamında 164 olmak üzere 4 bin 677 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü ölü, 5'i sağ, 3'ü teslim olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 4 ilde 33 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, el yapımı 23 patlayıcı ve mayın imha edildi, 200 kilogram patlayıcı madde, 5'i ağır ve uzun namlulu 18 silah ile 6 bin 219 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 827 operasyonda 376 kilogram esrar, 137 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram afyon, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 5 kilogram 41 gram metamfetamin, 323 bin 277 captagon, 12 bin 875 ecstacy, 11 bin 191 sentetik ecza, 30 kök kenevir bitkisi ile 296 bin 994 paket kaçak sigara ve 28 ton 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.