HABER

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada biri sözde üst düzey 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 17-24 Aralık'ta 2 bin 442 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 674'ü terör (PKK/KCK 192, sol 15, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 450), 3 bin 306'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 347'si düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 327 kişi gözaltına alındı.

İç güvenlik operasyonlarında, aralarında gri kategoride aranan "Tekoşer Amed" kod adlı Adnan Sav'ın da bulunduğu 7 terörist teslim oldu, 4 terörist sağ ele geçirilirken biri öldürüldü.

Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesi Yoğunçam köyü kırsalında başlatılan operasyonda tespit edilen mağaraya yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Operasyonlarda 7 ilde 32 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 252 kilogram patlayıcı, 5'i ağır ve uzun namlulu 11 silah, 10 el bombası ile 978 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 295 operasyonda 455 kilogram esrar, 61 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 12 kilogram afyon, 7 kilogram metamfetamin, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 bin 200 adet captagon, 62 bin 112 adet ecstacy, 6 bin 803 sentetik ecza, 40 kök kenevir bitkisi, 233 bin 114 paket gümrük kaçağı sigara ile 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki ve 50 ton 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 302 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma sonucu tespit edilen 270 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekiplerce, 660'ı denizlerde olmak üzere 4 bin 412 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 347 organizatör gözaltına alındı.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmasını engellemek, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde ve terör nitelikli oluşumlardan uzak tutulması için 18 Aralık'ta 49 bin 757 personelin katılımıyla 16 bin 485 okul çevresinde "Genel Asayiş ve Okul Servisleri Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada, 34 bin 281 okul servis aracı denetlenerek 599’u trafikten men edilirken 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 367 bin 14 kişiden çeşitli suçlardan aranan 727'si yakalandı. Kontrollerde 25 bin 950 umuma açık yerden 141’i hakkında idari işlem yapılırken 461 gemi/tekne denetlenerek 11’i hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik ülke genelinde 19 Aralık'ta 2 bin 864 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 311 iş yerinde arama yapılarak 6 bin 531 şişe ve bin 535 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Sahte içki ürettikleri belirlenen 2 imalathane ve 168 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Kontrollerde 7 tabanca, 9 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi ele geçirilirken toplam 115 bin 665 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA


PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Doğru yastık yüksekliği en az 10 santim olmalıDoğru yastık yüksekliği en az 10 santim olmalı
Van'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 10 gözaltıVan'da uyuşturucu ve kaçak sigaraya 10 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları PKK

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması

Trump'tan Erdoğan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'si kapanacak!

İstanbul'da yayın yapan 130 radyodan 50'si kapanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.