Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda 7 ilde 32 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 252 kilogram patlayıcı, 5'i ağır ve uzun namlulu 11 silah, 10 el bombası ile 978 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

İç güvenlik operasyonlarında, aralarında gri kategoride aranan "Tekoşer Amed" kod adlı Adnan Sav'ın da bulunduğu 7 terörist teslim oldu, 4 terörist sağ ele geçirilirken biri öldürüldü.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 674'ü terör (PKK/KCK 192, sol 15, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 450), 3 bin 306'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 347'si düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 327 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 17-24 Aralık'ta 2 bin 442 operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 295 operasyonda 455 kilogram esrar, 61 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 12 kilogram afyon, 7 kilogram metamfetamin, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 bin 200 adet captagon, 62 bin 112 adet ecstacy, 6 bin 803 sentetik ecza, 40 kök kenevir bitkisi, 233 bin 114 paket gümrük kaçağı sigara ile 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki ve 50 ton 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 302 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma sonucu tespit edilen 270 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekiplerce, 660'ı denizlerde olmak üzere 4 bin 412 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmelerine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 347 organizatör gözaltına alındı.