Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 5-12 Kasım arasında 2 bin 388 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 747 (PKK/KCK 144, sol 30, DEAŞ 79, FETÖ/PDY 494), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 176, düzensiz göçle mücadele kapsamında 163 olmak üzere toplam 5 bin 86 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 14 (7 sağ/yaralı, 7 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 10 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 15 patlayıcı ve mayın imha edildi. 11 el bombası, 289 kilogram patlayıcı madde, 5'i ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah ile 515 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 7 operasyonda 401 kilogram esrar, 274 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilogram afyon, 1 kilogram 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kilogram metamfetamin, 9 bin 232 adet captagon, 384 bin 984 adet ecstasy, 148 bin 360 adet sentetik ecza, bin 252 kök kenevir, 100 ton 556 litre kaçak akaryakıt ile 495 bin 608 adet kaçak sigara ele geçirildi.