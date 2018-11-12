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Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında 5-12 Kasım'da 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Operasyonlarda terör örgütleriyle irtibatlı 747 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 5-12 Kasım arasında 2 bin 388 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 747 (PKK/KCK 144, sol 30, DEAŞ 79, FETÖ/PDY 494), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 176, düzensiz göçle mücadele kapsamında 163 olmak üzere toplam 5 bin 86 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 14 (7 sağ/yaralı, 7 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 10 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 15 patlayıcı ve mayın imha edildi. 11 el bombası, 289 kilogram patlayıcı madde, 5'i ağır ve uzun namlulu toplam 24 silah ile 515 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 7 operasyonda 401 kilogram esrar, 274 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 1 kilogram afyon, 1 kilogram 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kilogram metamfetamin, 9 bin 232 adet captagon, 384 bin 984 adet ecstasy, 148 bin 360 adet sentetik ecza, bin 252 kök kenevir, 100 ton 556 litre kaçak akaryakıt ile 495 bin 608 adet kaçak sigara ele geçirildi.

- Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 227 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 182 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
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- Düzensiz göçle mücadele

Öte yandan, ​357'si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 646 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 163 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş uygulamaları

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar ile alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, toplu taşıma araçlarında suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç amacındakilerin caydırılmasına yönelik 9 Kasım'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-8" uygulaması yapıldı.

6 bin 983 noktada 68 bin 138 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 607 bin 792 kişi, 160 bin 276 araç ve 20 bin 973 umuma açık iş yeri kontrol edildi, aranan bin 810 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde bin 314 şüpheliye adli-idari işlem yapılırken, 203 kişi gözaltına alındı, 9'u çocuk olmak üzere 37 kayıp kişi bulundu. Uygulamalarda 193 aranan araç yakalandı, bin 1 araç trafikten men edildi, 30 iş yeri kapatıldı.

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İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadelede bir haftalık bilanço

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