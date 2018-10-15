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Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, 848 terör örgütü üyesinin de gözaltına alındığı bildirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 8-15 Ekim'de 2 bin 912 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle terör suçlarından 848 (PKK/KCK 300, sol 29, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 466), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 402, düzensiz göçle mücadele kapsamında 339 olmak üzere toplam 5 bin 589 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada iç güvenlik operasyonlarında 25 (14 ölü, 5 sağ-yaralı, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar sonucu 8 ilde 35 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 20 patlayıcı ve mayın imha edildi, 22 el bombası, 653 kilogram patlayıcı, 17'si ağır ve uzun namlulu toplam 20 silah ile 1881 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 4 bine yakın operasyonda 2 ton 224 kilogram 500 gram uyuşturucu madde ile 968 bin 12 adet uyuşturucu hap, 6 bin 311 kök kenevir, 176 bin litre kaçak akaryakıt ile 300 bin 53 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 229 sosyal medya hesabıyla ilgili de çalışma yapıldı. Tespit edilen 176 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan, ​557'si denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 339 organizatör gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla "mala karşı işlenen suçlar"dan aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik 13 Ekim Cumartesi günü "Hırsız Kapanı 4" operasyonu düzenlendi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 31 bin 258 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 199 ikamette arama yapıldı. Aramalarda adam öldürme suçundan 18, yaralama suçundan 261, cinsel suçlardan 35, hırsızlık suçundan 433, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 109, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 69, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 8, diğer suçlardan aranan 2 bin 153 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 135 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, "alkollü olarak araç kullanımının engellenmesi" başta olmak üzere trafik kural ihlallerini önlemeye yönelik, ülke genelinde polis ve jandarmadan oluşan 2 bin 603 ekip ve 5 bin 607 personelin katılımıyla 2 bin 139 noktada eş zamanlı olarak "Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi 8" gerçekleştirildi.

Bu uygulama sonucunda, 107 bin 399 araç/sürücüsü kontrol edilirken 1602 sürücü belgesine el konuldu. 2 bin 528 araç trafikten men edildi, 9 bin 512 araç sürücüsüne ise 4 milyon 976 bin 460 lira cezai işlem uygulandı.

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terörle mücadelere bir haftalık bilanço

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