Son bir şarkı: Samsung Galaxy Note ailesini son kez üretebilir!

Samsung Galaxy Note ailesi gündemden düşmüyor. Bunun nedeni Samsung'un yeni Galaxy Note serisinde kullanmayı düşündüğü bir teknoloji değil. Nedeni, Güney Koreli teknoloji devinin yıllardır ürettiği Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair söylentiler. Zira bir süredir gelen ve güvenilir kaynaklara dayandırıldığı söylenen iddialar Samsung'un Galaxy Note ailesini sonlandıracağını gösteriyor. Diğer bir deyiş ile Samsung Galaxy Note 21'in hiçbir zaman karşımıza çıkmayacağı konuşuluyor. Fakat gelen yeni iddialar Samsung'un 'son bir şarkı daha istiyorum' dercesine adım atacağını belirtiyor.
Galaxy Note ailesinin geleceği için bilgi paylaşan iddia kaynakları, Android Authority'nin haberine göre, Samsung'un son bir Galaxy Note modeli daha tanıtacağını söylüyor. Bu modelin ise daha önce üretilmeyeceği söylenen Samsung Galaxy Note 21 olması muhtemel. Yani muhtemelen 2021'in ikinci yarısında yeni bir Galaxy Note modeli daha geliyor. Peki Samsung söylentilerde olduğu gibi Galaxy Note serisini sonlandırdıktan sonra ne olacak?
Samsung Galaxy S21 Ultra, bir süredir konuşuluyor ve artık tanıtılmasının çok yakın olduğu belirtiliyor. Galaxy S21 Ultra özellikleri için yayınlanan sızıntılar, Samsung'un Galaxy S21 Ultra'da S Pen kalem desteği vereceğini işaret ediyor. Yani Galaxy Note ailesinin kalemi S Pen, kutusundan çıkmasa da Galaxy S21 Ultra'da da kullanılabilecek gibi görünüyor. Katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 3'ün ise dahili bir S Pen'e yer vermesi bekleniyor. Ancak tabi ki tüm bunlar Samsung tarafından doğrulanmış değil.
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