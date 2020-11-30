Son bir şarkı: Samsung Galaxy Note ailesini son kez üretebilir!

Samsung Galaxy Note ailesi gündemden düşmüyor. Bunun nedeni Samsung'un yeni Galaxy Note serisinde kullanmayı düşündüğü bir teknoloji değil. Nedeni, Güney Koreli teknoloji devinin yıllardır ürettiği Galaxy Note serisini sonlandıracağına dair söylentiler. Zira bir süredir gelen ve güvenilir kaynaklara dayandırıldığı söylenen iddialar Samsung'un Galaxy Note ailesini sonlandıracağını gösteriyor. Diğer bir deyiş ile Samsung Galaxy Note 21'in hiçbir zaman karşımıza çıkmayacağı konuşuluyor. Fakat gelen yeni iddialar Samsung'un 'son bir şarkı daha istiyorum' dercesine adım atacağını belirtiyor.

YENİ BİR GALAXY NOTE DAHA GELİYOR

Galaxy Note ailesinin geleceği için bilgi paylaşan iddia kaynakları, Android Authority'nin haberine göre, Samsung'un son bir Galaxy Note modeli daha tanıtacağını söylüyor. Bu modelin ise daha önce üretilmeyeceği söylenen Samsung Galaxy Note 21 olması muhtemel. Yani muhtemelen 2021'in ikinci yarısında yeni bir Galaxy Note modeli daha geliyor. Peki Samsung söylentilerde olduğu gibi Galaxy Note serisini sonlandırdıktan sonra ne olacak?