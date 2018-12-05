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Son bir yılda 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 7,5 azaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, karayollarında artan trafik denetimleri ve yürütülen etkili kampanyalar sonucunda ölümlü trafik kazası sayısında düşüş sağlandığını, 100 bin araç baz alınarak yapılan değerlendirmede, ölümlü trafik kazası oranında yüzde 7,5 azalma olduğunu açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, karayollarında artan trafik denetimleri ve yürütülen etkili kampanyalar sonucunda ölümlü trafik kazası sayısında düşüş sağlandığını, 100 bin araç baz alınarak yapılan değerlendirmede, ölümlü trafik kazası oranında yüzde 7,5 azalma olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince karayollarında alınan yoğun güvenlik önlemleri büyük fayda sağladı. Önlemler sayesinde bu yılın 11 aylık döneminde ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 4,5’lik düşüş gösterdi. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları da yüzde 2,6 azaldı.
100 BİN ARACA DÜŞEN ÖLÜMLÜ KAZA YÜZDE 7,5 AZALDI
Ülke genelinde, 2017'de 22 milyon 134 bin 792 motorlu araç trafikte bulunurken, 2018'de bu sayı yüzde 3,2'lik artışla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Trafikte motorlu araç sayısı artmasına rağmen, bu yılın 11 aylık döneminde ülke genelinde 100 bin araca düşen trafik kazası verileri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında; ölümlü trafik kazasındaki azalma yüzde 7,5'i buldu. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları sayısında yüzde 5,7, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,3, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,2, yaralı sayında ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı.
DENETİMLER VE KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU
Bu düşüşte; özellikle trafiğin yoğun olduğu Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılan yoğun güvenlik önlemleri, helikopterli ve drone'lu denetimler, otoyollarında ortalama hız denetimleri, trafik eğitimleri ve son dönemde trafikte farkındalığı artıcı 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyalarının etkili olduğu belirtildi.
GEÇEN YIL 7 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karayollarında alınan trafik denetimlerinin tek amacının; sürücü, yaya ve yolcuların güvenliğini tehdit eden trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin mücadele olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, trafik kazaları nedeniyle 2017 yılında 7 bin 427 kişinin hayatını kaybettiği, 303 bin 663 kişinin yaralandığı bildirildi.

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