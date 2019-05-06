Son bir yılda 19 milyon yeni kimlik basıldı

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl nisanda başlatılan ve kimlik, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinin tek yerden yapılması anlamında kullanılan "3'ü bir yerde" uygulaması kapsamında, bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan 2018'den itibaren kimlik, sürücü belgesi ve pasaportta "3'ü bir yerde" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler bu tarihten itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

Böylece kimlik, sürücü belgesi ve pasaport tek bir yerden, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlandı.

"3'ü bir yerde" uygulaması kapsamında bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi, 2 milyon 251 bin 214 pasaport basıldı.

2016'dan bu yana kadar basılan yeni çipli kimlik kartı sayısı ise 39 milyon 343 bin 355 oldu.

- Nüfus müdürlüklerinin kapasitesi ve personel sayısı artırıldı