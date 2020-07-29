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Son birkaç ayda akıllı telefon fiyatları nasıl değişti?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:32 | Son Güncelleme

En çok fiyat artışı Apple iPhone 11 Pro Max’te yaşanırken; en çok düşüş ise Xiaomi Mi 10 256 GB’de görüldü.

Son birkaç ayda akıllı telefon fiyatları nasıl değişti?

Haziran-Temmuz 2020 tarihleri arasındaki akıllı telefon satış verilerine göre akıllı telefon fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Apple iPhone fiyatları çok yükseldi. Akıllı telefonlardaki en çok fiyat artışı bin 335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max modelinde yaşandı. Xiaomi Mi 10 256 GB ise fiyatı en çok düşen ürün oldu.

Fiyat segmentlerine göre artış oranlarına baktığımızda yüzde 12’lik oran ile en çok fiyat artışı 1.500 TL ve daha düşük fiyatlı telefonlarda yaşandı. Yüzde 9’luk oran ile 4-5 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar ikinci; yüzde 8’lik oran ile 6-8 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar üçüncü; yüzde 6’lik oran ve 1.500-2 bin TL ve 5-6 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar dördüncü sırada yer aldı.

En çok fiyat artışı 1.335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB’de yaşandı. 1.238 TL ile Apple iPhone XS Max 256 GB ikinci; 1.203 TL ile Apple iPhone XS 64 GB Silver Akıllı Telefon üçüncü; 1.105 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB dördüncü; 1.050 TL ile Apple iPhone XR 128 GB Blue Akıllı Telefon beşinci sırada yer aldı.

XİAOMİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

Haziran ayında ortalama 9 bin 999 TL olan Xiaomi Mi 10 256 GB 5G’nin fiyatı yüzde 15 düşerek Temmuz ayında 8 bin 499 TL oldu.

3 bin 199 TL olan Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB’nin fiyatı yüzde 9 düşerek 2 bin 913; 2 bin 525 TL olan Xiaomi Redmi Note 8 32 GB’nin fiyatı yüzde 9 düşerek 2 bin 299 TL; 3 bin 230 TL olan Xiaomi Mi Note 9 Pro 128 GB’nin fiyatı yüzde 6 düşerek  3 bin 29 TL’ye; 2 bin 784 TL olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB’nin fiyatı yüzde 5 düşerek 2 bin 650 TL oldu.

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