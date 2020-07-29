Son birkaç ayda akıllı telefon fiyatları nasıl değişti?

Haziran-Temmuz 2020 tarihleri arasındaki akıllı telefon satış verilerine göre akıllı telefon fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Apple iPhone fiyatları çok yükseldi. Akıllı telefonlardaki en çok fiyat artışı bin 335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max modelinde yaşandı. Xiaomi Mi 10 256 GB ise fiyatı en çok düşen ürün oldu.

Fiyat segmentlerine göre artış oranlarına baktığımızda yüzde 12’lik oran ile en çok fiyat artışı 1.500 TL ve daha düşük fiyatlı telefonlarda yaşandı. Yüzde 9’luk oran ile 4-5 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar ikinci; yüzde 8’lik oran ile 6-8 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar üçüncü; yüzde 6’lik oran ve 1.500-2 bin TL ve 5-6 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar dördüncü sırada yer aldı.

En çok fiyat artışı 1.335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB’de yaşandı. 1.238 TL ile Apple iPhone XS Max 256 GB ikinci; 1.203 TL ile Apple iPhone XS 64 GB Silver Akıllı Telefon üçüncü; 1.105 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB dördüncü; 1.050 TL ile Apple iPhone XR 128 GB Blue Akıllı Telefon beşinci sırada yer aldı.