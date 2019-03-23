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Son bisikletleri almak için tribünden atladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesinin "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında dağıtılan bisikletlerden alabilmek için bazı vatandaşlar tribünden atlarken, kimileri de koştu.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı.

Kilis Belediyesinin "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında dağıtılan bisikletlerden alabilmek için bazı vatandaşlar tribünden atlarken, kimileri de koştu.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı. 7 Aralık Stadyumu’nda düzenlenen bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Kara, Bugün itibariyle bisiklet dağıtımının sona erdiğini ifade ederek, “Benim belediye başkanlığı açısından da bugün bisiklet dağıtımının son günüdür. Gelirken telefonlara baktım, mesajlarda şöyle diyor; ’Bizim mahallede herkes bisiklet aldı, sadece benim çocuk almadı.’ Demek ki işin yüzde 99’unu halletmişiz. İllaki birkaç tane eksiklik olur. Bisiklet dağıtımında üç tane şartımız var. Çocukların karnesinde zayıf olmayacak, artık zayıf getirmeyecek, anneler babalar bunu takip edecek. Teşekkür alan takdir alacak, takdir alan takdir almaya devam edecek. Sigara içenler, çocuklar tarafından engellenecek. Sigara bıraktıracak. Çünkü sigara kadar kötü bir şey yok. Hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemez, çocuklar annelerden babalardan sigara içmeyi öğreniyorlar. Bu nedenle çocuklar evlerinde sigara içtirmeyeceksiniz. Son olarakta günde bir saat en az bisiklete bineceksiniz, sağlıklı nesillere ihtiyacımız var“ diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dağıtılan bisikletlerden alabilmek için bazı vatandaşlar tribünlerden atlarken, bazılarının da koşmaları dikkat çekti. Bazı ailelerin ise bisikletleri aldıktan sonra motosikletle evlerine götürdükleri görüldü.

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