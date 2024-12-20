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  4. Son çalışma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor

Son çalışma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor

20.12.2024 15:04
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Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu.

Son çalışma ortaya koydu: Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor

Araştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor. Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini gösterdi.

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Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kahve
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