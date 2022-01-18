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  4. Son çare markete sığınmak istedi ama... Sokak ortasında kanlı infaz

Son çare markete sığınmak istedi ama... Sokak ortasında kanlı infaz

18.01.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Osman Boz (46), kendisini takip eden 2 kişiden birinin tabanca ile açtığı ateş sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son çare markete sığınmak istedi ama... Sokak ortasında kanlı infaz

Olay saat 21.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokakta meydana geldi. Yolda yalnız yürüyen Osman Boz, iddiaya göre aralarında daha önceden husumeti bulunan 2 kişi tarafından takip edildiğini fark etti. Sokağa giren Osman Boz, burada bulunan markete sığınmak istedi.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ancak kendisini takip eden kişilerden biri, marketin kapısında Boz'a tabancayla ateş açtı. Başına 3 kurşun isabet eden Boz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Boz’a ateş açan saldırgan ile yanında bulunan kişi yolun karşısındaki bir otomobile binerek kaçtı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisi 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırklareli
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