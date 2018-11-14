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Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 01:36 | Son Güncelleme

Sputnik'in haberine göre İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinlilerin son çatışmada Rus yapımı tank savar füze sistemi kullandığını tahmin ettiklerini belirtti.

Son çatışmada atılan füzeleri Filistinlilere kim verdi? İsrail'den gündemi sarsan iddia!

Daha önce İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Gazzelilerin Kornet tanksavar füze sisteminden bir otobüse açtığı ateş sonucu bir İsrailli askerin ağır yaralandığı ifade edilmişti.

Sputnik'in haberine göre Conricus, Gazze'lilerin gerçekten Kornet sistemini kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Gerçekleştirdiğimiz soruşturma sonucu bunun öyle olduğu görünüyor" yanıtını verdi.

Hamas'ın kasıtlı olarak otobüsü vurduğunu iddia eden Conricus, "Evet otobüste askerler vardı ama bu yolcu otobüsüydü ve onlar kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmak ve İsraillileri öldürmek için ateş açtı" dedi.

"KAÇAK YOLLARLA GETİRİYOR"

Rus sistemin Filistinlilerin eline nasıl geçtiği sorusuna da yanıt veren sözcü, "Hamas'ın yurt dışındaki hamilerinden insani ihtiyaçlar için aldığı paranın büyük bir kısmını modern silah alımına harcadığını" iddia ederek şunu dedi:

"Onlar bu silahları dünyanın birçok bölgesinden kaçak yollarla getiriyor. Muhtemelen İran, Hamas ve İslami Cihad'a yasadışı silahın en büyük tedarikçisidir."

İsrail ve Gazze arasındaki son 4 yılın en büyük çatışması, otobüsün vurulmasıyla başlamıştı. Çatışma boyunca Gazze'den İsrail'e 460 roket fırlatılırken İsrail ordusu Gazze'de 160 hedef vurduklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Tula silah fabrikası ürünü olan Kornet tanksavar füze sistemi, 1990'lı yılların başlarından bu yana dünya pazarına ihraç ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Jonathan Conricus Filistin Rus füze tank savar

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