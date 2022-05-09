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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

09.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sığınmacılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu. Sığınmacılarla ilgili tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Atalarımız marifet iltifata tabiidir, iltifatsız emek zayidir diyor. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin takdir edilmesi gerekir. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu sene için daha büyük hedefler belirlemiştik. Türkiye'yi ve reel ekonomiyi takip eden herkes sokak tiyatrolarının ardındaki başarı fotoğrafını net görüyor. Kim ne derse desin başarı çıtasını yukarıya taşıyan iş dünyamızın bahtı açıktır, hiç endişe etmeyin.

'BAŞARIYA KİLİTLENMİŞ VAZİYETTEYİZ'

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak yolun yenilikten geçtiğinin farkındayız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara taşıyacağız. Başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz, yerlileştireceğimiz ürünleri belirledik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NECMETTİN ERBAKAN'I ANDI

İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatımız her ay yükseliyor. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. MÜSİAD'ın kurulmasında değerli fikirleriyle öncülük eden değerli hocamız Necmettin Erbakan'ı da saygıyla anıyorum.

SIĞINMACI AÇIKLAMASI: SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Briket evlerde 600-650 evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlar bir tanesidir. Suriye'nin kuzeyinde hedef en az 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız.

"ASGARİ ÜCRET İLGİLİ ADIMLAR ATTIK"

Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunun farkındayız. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 havalimanı vardı, şimdi 57 tane havalimanı var. Göreve geldiğimizde bizim sondaj gemilerimiz yoktu. Şimdi onlar da var. İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz. 85 milyonun fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz. Asgari ücretle ilgili adımlar attık, işverenimize kolaylık sağladık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik."


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