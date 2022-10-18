HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Atina bunu beklemiyordu! Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş açıklama

SON DAKİKA | Atina bunu beklemiyordu! Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş açıklama

18.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ege ve Akdeniz'de Atina'nın provokasyonları sonrası tırmanan Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Büyükelçisi Flake "Taraf tutma pozisyonumuz yok" diye konuştu.

SON DAKİKA | Atina bunu beklemiyordu! Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş açıklama

Son dakika: ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili açıklama geldi. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, son günlerde Ege'deki yükselen tansiyonla ilgili konuştu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.

SON DAKİKA | ABD'DEN ATİNA'YI ÜZECEK AÇIKLAMA

ABD büyükelçisi Flake, yaptığı açıklamada "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

İşte o zirvede yaşananlar! Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı! Miçotakis'le gerginlikte sır perdesi aralandıİşte o zirvede yaşananlar! Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı! Miçotakis'le gerginlikte sır perdesi aralandı

ABD: NATO MÜTTEFİKLERİMİZİ DESTEKLEYEREK...

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapodokya'da kaza! Ölü ve yaralılar var...Kapodokya'da kaza! Ölü ve yaralılar var...
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...
Anahtar Kelimeler:
son dakika abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

HDP adaylık için Türmen’i tartışıyor

HDP adaylık için Türmen’i tartışıyor

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Karısını bıçakladı! Cezaevine girince intihar etmeye çalıştı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.