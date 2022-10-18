SON DAKİKA | Atina bunu beklemiyordu! Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili ABD'den flaş açıklama

Son dakika: ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimiyle ilgili açıklama geldi. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, son günlerde Ege'deki yükselen tansiyonla ilgili konuştu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok" dedi.

SON DAKİKA | ABD'DEN ATİNA'YI ÜZECEK AÇIKLAMA

ABD büyükelçisi Flake, yaptığı açıklamada "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır" dedi.

ABD: NATO MÜTTEFİKLERİMİZİ DESTEKLEYEREK...

Flake, başlıca hedefin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydederek, "Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz, Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

(DHA)



