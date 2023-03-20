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  4. Son dakika | 1,5 yaşındaki kızıyla kaybolmuştu! Selde can kaybı 19'a yükseldi: Hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika | 1,5 yaşındaki kızıyla kaybolmuştu! Selde can kaybı 19'a yükseldi: Hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

20.03.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adıyaman'daki sel felaketinde 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'dan acı haber geldi. Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenilirken kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları ise devam ediyor. Fatma Tekdal'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sel felaketinde can kaybı da 19'a yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika | 1,5 yaşındaki kızıyla kaybolmuştu! Selde can kaybı 19'a yükseldi: Hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi: Hemşire Fatma Tekdal'dan gelen kahreden haberle Adıyaman ve Şanlıurfa'da can kaybı 19'a yükseldi. Adıyaman'da kaybolan hemşire Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler halen ulaşılamayan kızın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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KONTEYNER SEL SULARINA KAPILMIŞTI

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taşmıştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapılmıştı. Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulunmuştu.

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ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERDİR SÜRÜYORDU

Kaybolan ve çarşamba günü sabah saatlerinde arama çalışmaları başlatılan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise ulaşılamamıştı. Dalgıç ekipler, asker ve polisler ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip, anne ve kızın bulunması için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başlamıştı. Son olarak hamile hemşireden kahreden haber geldi.

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