Son Dakika: 1 aylık bebeğe koronavirüs aşısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması üzerine gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmişti. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yeni bir açıklama ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

