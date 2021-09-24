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  4. Son Dakika: 1 aylık bebeğe koronavirüs aşısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika: 1 aylık bebeğe koronavirüs aşısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

24.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe “yanlışlıkla” koronavirüs aşısı yapan sorumlular hakkında, “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Dakika: 1 aylık bebeğe koronavirüs aşısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Bazı sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını” açıklaması üzerine gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yaparak, “Sadece bir bebeğe yanlış aşı yapıldığını ve çocuğun Ege Üniversitesi Hastanesine getirildiğini, aşının İzmir’de yapılmadığını” belirtmişti. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

1 aylık bebeğe koronavirüs aşısı tartışması! Sağlık Bakanlığı 1 aylık bebeğe koronavirüs aşısı tartışması! Sağlık Bakanlığı "yanlış aşıyı" doğruladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yeni bir açıklama ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlu kişiler hakkında “Taksirle yaralamaya sebebiyet verme” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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