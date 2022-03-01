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Son dakika: 1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

01.03.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm, test sayısı verilerinin yer aldığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İşte 1 Mart 2022 koronavirüs tablosu...

Son dakika: 1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 1 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 203 CAN KAYBI

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

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BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız."

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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YARINI İŞARET ETMİŞTİ: BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşamüstü saatlerinde, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca, "Yarın 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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