Son Dakika: 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberi: 1 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1480 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
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