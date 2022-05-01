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Son Dakika: 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

01.05.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1480 oldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 1 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

1m

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Nisan) koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise bin 772 olarak açıklanmıştı.

30n

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