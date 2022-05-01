Son Dakika: 1 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberine göre 1 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Nisan) koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise bin 772 olarak açıklanmıştı.





