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Son Dakika: 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

01.01.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 36 bin 731 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." dedi.

Son Dakika: 1 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 1 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 325 oldu. İşte 31 Aralık koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 930 bin 475 doza yükseldi.

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İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Aralık) koronavirüs nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 40 bin 786 olarak açıklanmıştı.

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"SALGININ İLK AYLARINDAKİ CİDDİYETİMİZE DÖNMEK ZORUNDAYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

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