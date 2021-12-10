Son Dakika: 10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

10 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 129 oldu.

"RİSK GRUBUNDAKİLER YÜKSEK HASSASİYET GÖSTERMELİ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı." dedi.

Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı. pic.twitter.com/H6Tba8bKgM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 10, 2021

10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Aralık) koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 696 olarak açıklanmıştı.





