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SON DAKİKA | 10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

21.06.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 ilde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile ilgili olarak "292 hedefe sabah 04.00'te başlayan ve 4 bin 200 polis ile jandarma arkadaşımızın katıldığı operasyonda saat 05.00 itibarıyla evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 kişi gözaltına alındı. Baron ve baroniçeler sabah operasyonuyla gözaltına alınmıştır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını canlı yayında açıkladı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 213 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, "Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Birçoğu, ağırlıklı bölüm Diyarbakır'daydı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 10 İLDE KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU! BAKAN SOYLU SAAT 07.00'DE KAMERALAR KARŞISINDA DUYURDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakan Süleyman Soylu, saat 07.00'de kameralar karşısında duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

4 BİN ÜZERİNDE PERSONEL KATILDI

"Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Birçoğu ağırlık bölüm Diyarbakır'daydı. 292 hedefe sabah 04.00'te başlayan ve 4 bin 200 polis ile jandarma arkadaşımızın katıldığı operasyonda saat 05.00 itibarıyla evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 kişi gözaltına alındı.

BARON VE BARONİÇELER GÖZALTINDA

Şu ana kadar esrar, metanfetamin, silah gibi birçok malzeme ele geçmiştir. Baron ve baroniçeler sabah operasyonuyla gözaltına alınmıştır.

BİR OPERASYON DAHA BAŞLATILDI

Bugün bir operasyon daha başladı. 61 tim, 960 personelle Eren 18 operasyonu da başladı."


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Süleyman Soylu
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