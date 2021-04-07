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Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisi sonrası Erdoğan'dan flaş 'uyuyan hücre' uyarısı

07.04.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre emekli 104 amiralin yayınladığı 'Montrö' bildirisinin yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından 'uyuyan hücrelere karşı uyanık olma' mesajı verdiği ortaya çıktı.

Son Dakika: Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisi sonrası Erdoğan'dan flaş 'uyuyan hücre' uyarısı

Emekli 104 amirlin yayınladığı 'Montrö' bildirisi gündemdeki sıcaklığını korurken, tepkiler ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk açıklamasını Külliye'deki değerlendirme toplantısının ardından yapmış ve "Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz." sözleriyle tepki göstermişti. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi de bugünkü köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklamaSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bildiri gündemiyle' toplanan MYK toplantısında yaptığı konuşmanın yanı sıra bir de 'kararlılık' ve 'birlikte mücadele' vurgusu yaptığını aktaran Selvi, Erdoğan'ın ayrıca, "Uyuyan hücrelere karşı uyanık olmak durumundayız” şeklindeki ifadelerine de yer verdi.

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