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  4. Son dakika: 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

Son dakika: 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Son dakika: 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11.027 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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İçişleri Bakanlığı idari tedbir Pasaport

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