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Son Dakika: 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11.06.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 261 oldu. 16 Mart'ta can kaybı 71 olarak açıklanmıştı. Son verilere göre 16 Mart'tan sonra en düşük can kaybı gerçekleşti. İşte 11 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Haziran) koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 408 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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