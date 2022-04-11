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Son dakika: 11 Nisan 2022 koronavirüs verileri açıklandı! İşte tabloda son durum

11.04.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de 11 Nisan 2022'de 6 bin 893 kişi koronavirüse yakalandı, 28 kişi vefat etti.

Son dakika: 11 Nisan 2022 koronavirüs verileri açıklandı! İşte tabloda son durum

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 893 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 oldu. Bir günde toplam 182 bin 216 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 207 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 235 bin 102’e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

11 NİSAN 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
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