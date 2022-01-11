HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

11.01.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 11 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 137 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 74 bin 266 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi Yanıltmasın." dedi.

Son Dakika: 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 11 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

"DURUM BİZİ YANILTMASIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi Yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

FI1sPUjXwAc5rHw

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ocak) koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 65 bin 236 olarak açıklanmıştı.

FIwUYDIWUAQ2NWN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Feci kaza! 4 kişilik aile yaşamını yitirdiFeci kaza! 4 kişilik aile yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

"Çocuğu 7 ay sonra oldu" dedi ve bombaladı!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.