Son Dakika: 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 11 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 39 bin 226 oldu.

"DURUM BİZİ YANILTMASIN"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi Yanıltmasın." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN. pic.twitter.com/GKxIw9MtOJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2022

11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Ocak) koronavirüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 65 bin 236 olarak açıklanmıştı.





