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  4. SON DAKİKA | 12-18 Mart koronavirüs haftalık vaka haritası açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

SON DAKİKA | 12-18 Mart koronavirüs haftalık vaka haritası açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

28.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 12-18 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı haritası açıklandı. Son verilere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 239.48, Ankara'da 395.38, İzmir'de 247.16 oldu.

SON DAKİKA | 12-18 Mart koronavirüs haftalık vaka haritası açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Son dakika: Koronavirüs haftalık vaka sayısı haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımdaki son verilere göre 12-18 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 239.48, Ankara'da 395.38, İzmir'de 247.16 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca yaptığı açıklamada "12-18 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

FDSFSF


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