Son Dakika: 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

12 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 685 oldu.

"AŞI İLE SALGIN SON BULACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.

Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/jVGa0ekIjv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 356 olarak açıklanmıştı.





