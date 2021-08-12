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Son Dakika: 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

12.08.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 22 bin 261 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı. Bir önceki güne göre vaka sayısı azalırken can kaybı arttı.

Son Dakika: 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

12 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 685 oldu.

"AŞI İLE SALGIN SON BULACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 128 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 356 olarak açıklanmıştı.

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