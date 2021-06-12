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Son Dakika: 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

12.06.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 76 oldu. Can kaybında düne göre artış yaşanırken vaka sayısı ise düştü. İşte 12 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

12 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

12 haziran

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (11 Haziran) koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 261 olarak açıklanmıştı.

11 haziran

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