SON DAKİKA | 12 ilde eş zamanlı operasyon! Çoğunluğu avukat...

Son dakika: Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; üniversite öğrenimleri sırasında örgütte çeşitli düzeyde görev üstlendikleri, 2014-2016 yılları arasında örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan ve her biri kod isim ile anılan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, bu evlere -sabit kalmak üzere- tahsis edilmiş “açık hat” diye tabir edilen GSM hatları üzerinden bylock uygulaması aracılığıyla örgüt içi iletişim kurdukları ve keza gizlilik tedbirleri cümlesinden evlerde kaldıkları dönemde şahsi telefonlarını kullanmayarak eve tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden hısımları ile görüştükleri hususları HTS kayıtlarına, bylock yazışma içeriklerine, ifade sahibi beyan ve teşhislerine istinaden tespit edilen; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde, 29 Mart 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA



