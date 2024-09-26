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  4. SON DAKİKA | 12 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısı

SON DAKİKA | 12 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.09.2024 06:18
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Son dakika haberi: ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı. 12 imzacısı bulunan ortak açıklamada, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edildi.

SON DAKİKA | 12 ülkeden İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron imzalı açıklamada bölgede tansiyonun bir an önce düşürülmesi istendi. Ateşkes çağırısına ABD ve Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da destek verdi.

Açıklamada ayrıca sivillerin evlerine dönebilmeleri için emniyet ve güvenliğin de sağlanması adına adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı.

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Konseyde konuşan Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, taraflara sunulacak anlaşmayı kabul etme çağrısında bulundu.

Barrot, çok sayıda liderin New York'ta bulunduğunu ve bunun Lübnan'da diplomatik çözüm bulunması için fırsata çevrilmesi gerektiğini belirtti. Diplomatik çözüm vurgusu yapan bakan, sunulacak anlaşmaya ilişkin ayrıntıların yakında paylaşılacağını aktardı.

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Fransız bakan bölgeyi ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Diğer yandan ateşkes ihtimaline yönelik konuşan Lübnan Başbakanı, "Umarım yakında gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ateşkes
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