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  4. SON DAKİKA | 12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı... Türk Bayrağı göndere çekildi

SON DAKİKA | 12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı... Türk Bayrağı göndere çekildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.12.2024 13:16
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Son dakika haberi: Başar Esad döneminin sona ermesiyle yeni bir dönemin kapısı açılan Suriye'de bugün tarihi görüntüler yaşandı. Tam 12 yıl önce kapanan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı. Elçilik binasında Türk Bayrağı göndere çekildi. Öte yandan büyükelçiliğin açılacağını duyan bir Suriyeli, bina önüne gelerek "Türk vatandaşlığına başvuracağım" dedi.

SON DAKİKA | 12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı... Türk Bayrağı göndere çekildi

Son dakika: Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği yıllar sonra yeniden açıldı ve Türk Bayrağı göndere çekildi.

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BAKAN FİDAN DUYURMUŞTU

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya sığınması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

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NTV'ye konuşan Fidan, Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatmış; Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktarmıştı.

Fidan "Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik" demişti.

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MART 2012'DE KAPATILMIŞTI

Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

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Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİNE GELEN SURİYELİ: "TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURACAĞIM"

Öte yandan Şam Büyükelçiliği'nin açılacağını duyan bazı Suriyeliler büyükelçilik önüne geldi.

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"DEDEM VE BABAM TÜRK"

Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için büyükelçiliğe geldiğini belirten Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, "Dedem ve babam Türk. Ama Esad rejimi döneminde Türk Büyükelçiliği kapalı olduğu için vatandaşlık çıkaramadım. Bugün açılacağı için Türk vatandaşlığına başvuru yapacağım. Sabah erken saatlerde geldim" ifadelerini kullandı.

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"ESAD, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UZATTIĞI ELİ REDDETTİ"

Yor, Esad rejiminden sonraki duruma ilişkin, "Çok şey değişti. Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı eli reddetti. Türkiye buranın kan dökülmeden özgürleşmesine çok yardımcı oldu. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam son dakika
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