SON DAKİKA | 12 yıl sonra Suriye'de tarihi gün! Şam Büyükelçiliği yeniden açılıyor... Türk Bayrağı asılacak

Son dakika: Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği yıllar sonra yeniden açılacak ve elçilik binasına Türk Bayrağı asılacak.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya sığınması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

NTV'ye konuşan Fidan, Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatmış; Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktarmıştı.

Fidan "Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik" demişti.

MART 2012'DE KAPATILMIŞTI

Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.