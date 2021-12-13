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Son Dakika: 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

13.12.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 796 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fark nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

13 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 242 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,10 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,10 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 804 bin 33 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fark nedir? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi.

13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Aralık) koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 956 olarak açıklanmıştı.

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