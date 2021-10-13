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Son Dakika: 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13.10.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 31 bin 248 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.

Son Dakika: 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 331 oldu.

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"VEFAT SAYILARINA YANSIYACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." ifadelerini kullandı.

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ekim) koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 33 bin 860 olarak açıklanmıştı.

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