Son Dakika: 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 30 bin 331 oldu.

"VEFAT SAYILARINA YANSIYACAK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." ifadelerini kullandı.

31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız. pic.twitter.com/fxGx3WNXEP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ekim) koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 33 bin 860 olarak açıklanmıştı.



