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Son dakika: 13 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

13.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Denizli'nin Çameli ilçesinde 13 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Barış Özbek'in cansız bedeni bulundu. Kayıp olan Barış Özbek'in başına kaya parçasının çarpması sonucu öldüğü bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 13 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

Son dakika... Denizli'nin Çameli ilçesinde ailesinin 1 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Barış Özbek'in (19) cesedi bulundu. Özbek'in düştüğü ve başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat'ta ailesinin yanına gitmek için otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesine gelen manav dükkanı çalışanı Barış Özbek eve gitmedi. Özbek'ten haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Özbek'in otobüsten indiği Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı.

CESEDİ BULUNDU

Ekipler, termal dron ile de arama yaptı. Bu sabah Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbek'in kaybolduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre ileride cesedini buldu. Özbek'in cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İncelemede Özbek'in yürürken dengesini kaybedip, başını kaya parçasına çarpması sonucu öldüğü belirlendi. (DHA)

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