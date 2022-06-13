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  4. Son dakika: 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında son durum belli oldu

Son dakika: 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında son durum belli oldu

13.06.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'de salgının etkisini yitirmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tablosunun günlük değil, haftalık olarak paylaşılacağını açıklamıştı. En son 31 Mayıs'ta paylaşılan tablodan sonra bugün yeni veriler açıklandı. Son tabloya göre koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 4 olurken kayıtlara 975 yeni vaka geçti.

Son dakika: 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı ve vaka sayısında son durum belli oldu

Son dakika haberi: Yaklaşık iki haftanın ardından Kovid-19 tablosu ilk kez paylaşıldı! 13 Haziran koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre 128 bin 854 koronavirüs testi yapılırken 975 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi ise ne yazık ki hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

AŞILAMA VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,51 oldu.

  1. doz ortalaması yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçerken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 781 bin 738'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANLARI

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama oranına sahip iller arasında ise yüzde 62,8 ile Şanlıurfa birinci sırada yer alırken Şanlıurfa'yı takip eden iller Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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