Son Dakika: 13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

13 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 254 oldu.

"SADECE KARAR VERİLMESİ YETERLİDİR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi.

İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim. pic.twitter.com/CsTeVleeoM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2021

13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Kasım) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 637 olarak açıklanmıştı.





