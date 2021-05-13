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Son Dakika: 13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13.05.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 238 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 534 oldu. Vaka sayısı düne göre azalırken can kaybı arttı. İşte 13 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 29 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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