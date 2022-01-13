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Son Dakika: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

13.01.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 13 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 75 bin 564 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." dedi.

Son Dakika: 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 13 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 51 bin 675 oldu. İşte 13 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,16 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Ocak) koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 77 bin 722 olarak açıklanmıştı.

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"TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.


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